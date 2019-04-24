Холодницкий: для САП дела о коррупции в ОПК и ТЭК приоритетны, я не дам их спустить на тормозах

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заверяет, что не даст спустить на тормозах расследование схемы махинаций в оборонно-промышленном комплексе Украины и расследование возможной причастности к этим преступленям отдельных сотрудников правоохранительных органов.

"Я не буду замалчивать все моменты, которые касаются коррупции в оборонной сфере, топливно-энергетическом комплексе... Для руководителя САП и для САП в целом являются приоритетными ряд дел: "Роттердам+", "Дюссельдорф+", ПриватБанк, дела, которые касаются оборонной сферы", - сказал Н.Холодницкий в среду на заседании антикоррупционного комитета Верховной Рады.

В контексте расследования злоупотреблений, выявленных в журналистском расследовании команды "Bihus.info" и роли правоохранительных органов в этой ситуации, руководитель САП заверил: "Я не дам это спустить на тормозах".

Он рассказал, что во вторник состоялось заседание дисциплинарной комиссии Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе которой рассматривались заключения по служебной проверке, проведенной в рамках скандала об укрывании или бездействии представителями правоохранительных органов коррупционных схем в "оборонке", однако оно проходило в закрытом режиме и не публично.

"Я бы хотел, чтобы эта комиссия была публичной, чтобы все увидели, что там есть... никто из прокуроров не знает, каковы выводы этой комиссии", - сказал Н.Холодницкий.

"Я подчеркиваю, что эти дела являются приоритетными. И с учётом того, что сейчас продолжается война... САП и НАБУ должны быть аполитичными", - подытожил руководитель САП.