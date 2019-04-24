События

16:03 24.04.2019

Рабгруппа подготовила новую редакцию статьи о незаконном обогащении; нужна позиция НАБУ, САП, КС

3 мин читать
Рабгруппа подготовила новую редакцию статьи о незаконном обогащении; нужна позиция НАБУ, САП, КС

Рабочая группа при участии иностранных партнеров Украины подготовила проект нового положения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное обогащение чиновников, сообщил глава рабгруппы, народный депутат Валерий Карпунцов (фракция "Блок Петра Порошенко").

"За пять заседаний мы нашли консенсус", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам В.Карпунцова, сейчас новую редакцию ст.368-5 УК необходимо согласовать с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Конституционным судом (КС).

"Плохая ситуация – не ходили (на заседания – ИФ) НАБУ, САП и Конституционный суд. Это их функционал, им работать с этой нормой. Логично, чтобы их мнение было озвучено и учтено. Потому я предлагаю… эту редакцию от имени комитета за подписью главы направить в НАБУ, САП и правовой департамент Конституционного суда, чтобы они дали свое видение", - рассказал нардеп.

В то же время он отметил, что эксперты посольства США в Украине, Международного валютного фонда и других институций, которые участвовали в работе, удовлетворены окончательной редакцией ст.368-5 УК о незаконном обогащении.

На своей странице в Facebook В.Карпунцов опубликовал копию проекта новой редакции ст.368-5 УК и свое обращение к главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину с предложениями по дальнейшим шагам.

Согласно статье о незаконном обогащении, подготовленной рабочей группой, незаконное обогащение будет караться лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенные должности на такой же срок.

Незаконным обогащением будет считаться получение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе опосредованно, активов, а также сокращение финансовых обязательств, в размере, превышающим правомерно полученные им доходы более чем на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если сумма полученных активов превышает правомерно полученные доходы лица, занимающего ответственное положение, более чем на 7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, это будет считаться незаконным обогащением в крупном размере. Ответственность – лишение свободы от 3 до 6 лет.

За незаконное обогащение лица, занимающего особо ответственное положение, в особо крупном размере предлагают лишать свободы на срок от 6 до 8 лет. Для этого разница между полученными активами и правомерным доходом должна превышать 15 тыс. необлагаемых минимумов.

В.Карпунцов отметил, что в работе над статьей о незаконном обогащении участвовали 103 человека от 29 институций, организаций и учреждений.

При этом он отметил, что необходимо также подготовить и принять в парламенте сопутствующие данной статье изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, в частности определить подследственность таких производств.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

В конце марта 2019 года на базе парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создали рабочую группу, которая должна была подготовить согласованную редакцию статьи о незаконном обогащении. Возглавил группу В.Карпунцов.

Теги: #незаконное_обогащение #карпунцов #рабгруппа #проект
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 24.04.2019
Робгрупа підготувала нову редакцію статті щодо незаконного збагачення; потрібна позиція НАБУ, САП, КС

Робгрупа підготувала нову редакцію статті щодо незаконного збагачення; потрібна позиція НАБУ, САП, КС

12:36 08.04.2019
Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

Рабочая группа через 2-3 недели представит законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение

12:33 08.04.2019
Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

Геращенко предлагает после законопроекта о госязыке рассмотреть в Раде проект, восстанавливающий в УК статью о незаконном обогащении

13:22 01.04.2019
МХП расширяет проект мониторинг эмоций сотрудников

МХП расширяет проект мониторинг эмоций сотрудников

20:39 28.03.2019
САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

САП сообщила о закрытии 65 дел о незаконном обогащении, в том числе по Труханову, Продану и 15 нардепам

19:04 27.03.2019
В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

В НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении: полностью или частично закрыты 63 производства на сумму в 0,5 млрд грн

11:43 26.03.2019
ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

ЕС предложил профильному комитету Рады помощь экспертов для подготовки законопроектов о незаконном обогащении – посол

16:59 25.03.2019
Антикоррупционные органы закрыли дело о незаконном обогащении экс-замглавы АП Портнова

Антикоррупционные органы закрыли дело о незаконном обогащении экс-замглавы АП Портнова

11:13 21.03.2019
Рабгруппа сможет за месяц-полтора подготовить единый законопроект о незаконном обогащении – нардеп Карпунцов

Рабгруппа сможет за месяц-полтора подготовить единый законопроект о незаконном обогащении – нардеп Карпунцов

17:24 20.03.2019
Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

Комитет Рады предлагает подготовить единый законопроект о незаконном обогащении в рабгруппе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава Окружного суда Киева Вовк подсчитал, что Раду можно распустить до 14 июня

Пятеро подозреваемых в нападении на Гандзюк безоговорочно признали свою вину и дали обличительные показания

СБУ проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины

Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД

РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава Окружного суда Киева Вовк подсчитал, что Раду можно распустить до 14 июня

Холодницкий: для САП дела о коррупции в ОПК и ТЭК приоритетны, я не дам их спустить на тормозах

Школу в центре Харькова "заминировали" два семиклассника – полиция

Пятеро подозреваемых в нападении на Гандзюк безоговорочно признали свою вину и дали обличительные показания

В Житомирской области локализован низовой пожар на площади около 57 га

Кабмин повысил цены на оформление паспортов с 1 июля

СБУ проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины

Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД

РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА