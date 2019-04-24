Рабгруппа подготовила новую редакцию статьи о незаконном обогащении; нужна позиция НАБУ, САП, КС

Рабочая группа при участии иностранных партнеров Украины подготовила проект нового положения в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное обогащение чиновников, сообщил глава рабгруппы, народный депутат Валерий Карпунцов (фракция "Блок Петра Порошенко").

"За пять заседаний мы нашли консенсус", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам В.Карпунцова, сейчас новую редакцию ст.368-5 УК необходимо согласовать с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Конституционным судом (КС).

"Плохая ситуация – не ходили (на заседания – ИФ) НАБУ, САП и Конституционный суд. Это их функционал, им работать с этой нормой. Логично, чтобы их мнение было озвучено и учтено. Потому я предлагаю… эту редакцию от имени комитета за подписью главы направить в НАБУ, САП и правовой департамент Конституционного суда, чтобы они дали свое видение", - рассказал нардеп.

В то же время он отметил, что эксперты посольства США в Украине, Международного валютного фонда и других институций, которые участвовали в работе, удовлетворены окончательной редакцией ст.368-5 УК о незаконном обогащении.

На своей странице в Facebook В.Карпунцов опубликовал копию проекта новой редакции ст.368-5 УК и свое обращение к главе комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрею Кожемякину с предложениями по дальнейшим шагам.

Согласно статье о незаконном обогащении, подготовленной рабочей группой, незаконное обогащение будет караться лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или занимать определенные должности на такой же срок.

Незаконным обогащением будет считаться получение лицом, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, в том числе опосредованно, активов, а также сокращение финансовых обязательств, в размере, превышающим правомерно полученные им доходы более чем на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если сумма полученных активов превышает правомерно полученные доходы лица, занимающего ответственное положение, более чем на 7 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, это будет считаться незаконным обогащением в крупном размере. Ответственность – лишение свободы от 3 до 6 лет.

За незаконное обогащение лица, занимающего особо ответственное положение, в особо крупном размере предлагают лишать свободы на срок от 6 до 8 лет. Для этого разница между полученными активами и правомерным доходом должна превышать 15 тыс. необлагаемых минимумов.

В.Карпунцов отметил, что в работе над статьей о незаконном обогащении участвовали 103 человека от 29 институций, организаций и учреждений.

При этом он отметил, что необходимо также подготовить и принять в парламенте сопутствующие данной статье изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, в частности определить подследственность таких производств.

Как сообщалось, Конституционный суд Украины по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Такое решение вызвало обеспокоенность МВФ, посольств США и Великобритании.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, который должен был восстановить эту статью в другой редакции. В свою очередь народные депутаты подали более 10 альтернативных инициатив.

В конце марта 2019 года на базе парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности создали рабочую группу, которая должна была подготовить согласованную редакцию статьи о незаконном обогащении. Возглавил группу В.Карпунцов.