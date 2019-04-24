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16:02 24.04.2019

Робгрупа підготувала нову редакцію статті щодо незаконного збагачення; потрібна позиція НАБУ, САП, КС

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Робгрупа підготувала нову редакцію статті щодо незаконного збагачення; потрібна позиція НАБУ, САП, КС

Робоча група за участю іноземних партнерів України підготувала проект нового положення до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне збагачення чиновників, повідомив глава робгрупи, народний депутат Валерій Карпунцов (фракція "Блок Петра Порошенка").

"За п'яте засідання ми знайшли консенсус", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в середу.

За словами В.Карпунцова, зараз нову редакцію статті 368-5 КК необхідно узгодити з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) і Конституційним судом.

"Погана ситуація - не ходили (на засідання - ІФ) НАБУ, САП і Конституційний Суд. Це їхнй функціонал, їм працювати з цією нормою. Логічно, щоб їхня думка була озвучена і врахована. Тому я пропоную...цю редакцію від імені комітету з підписом глави направити до НАБУ, САП і правового департаменту Конституційного Суду, щоб вони надали своє бачення", - розповів нардеп.

Водночас він зазначив, що експерти посольства США в Україні, Міжнародного валютного фонду та інших інституцій, які брали участь у роботі, задоволені остаточною редакцією ст.368-5 КК про незаконне збагачення.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook В.Карпунцов опублікував копію проекту нової редакції статті 368-5 КК і своє звернення до глави комітету з питань правоохоронної діяльності Андрія Кожем'якіна з пропозиціями щодо подальших кроків.

Згідно зі статтею про незаконне збагачення, підготовленою робочою групою, незаконне збагачення каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певні посади на такий самий термін.

Незаконним збагаченням вважатимуть одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема опосередковано, активів, а також скорочення фінансових зобов'язань, у розмірі, що перевищує правомірно отримані ним доходи більш ніж на тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо сума отриманих активів перевищує правомірно отримані доходи особи, яка займає відповідальне становище, більш ніж на 7 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це вважатимуть незаконним збагаченням у великому розмірі. Відповідальність - позбавлення волі від 3 до 6 років.

За незаконне збагачення особи, яка перебуває на особливо відповідальній посаді, в особливо великому розмірі пропонують позбавляти волі на строк від 6 до 8 років. Для цього різниця між отриманими активами і правомірним доходом має перевищувати 15 тис. неоподатковуваних мінімумів.

Водночас В.Карпунцов зазначив, що в роботі над статтею про незаконне збагачення брали участь 103 людини від 29 інституцій, організацій та установ.

Він зазначив, що необхідно також підготувати та затвердити в парламенті відповідні статті зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, зокрема визначити підслідність таких проваджень.

Як повідомлялося, Конституційний Суд України за конституційним поданням 59 народних депутатів України визнав неконституційною ст.368-2 Кримінального кодексу України про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Таке рішення викликало занепокоєння МВФ, посольств США і Великобританії.

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, що мав відновити цю статтю в іншій редакції. У свою чергу народні депутати подали понад 10 альтернативних ініціатив.

Наприкінці березня на базі парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності створили робочу групу, що мала підготувати узгоджену редакцію статті про незаконне збагачення. Очолив групу В.Карпунцов.

Теги: #незаконне_збагачення #рабгрупа #проект
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