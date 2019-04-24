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15:18 24.04.2019

Пятеро подозреваемых в нападении на Гандзюк безоговорочно признали свою вину и дали обличительные показания

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Пятеро подозреваемых в нападении на Гандзюк безоговорочно признали свою вину и дали обличительные показания

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что пятеро подозреваемых в совершении нападения на общественную активистку, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк пошли на сделку со следствием и дали признательные показания, после чего им были изменены ранее сообщенные подозрения.

"4 апреля 2019г пятеро подозреваемых обратились с заявлениями к процессуальному руководителю о признании виновности. Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, дали правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", - сказал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в среду в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, после этого на основании проверки и оценки имеющихся в распоряжении следствия доказательств исполнителям преступления изменили подозрения в совершении преступления.

Так А.Лысенко сообщил, что теперь они подозреваются в совершении преступления группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.28 УК) и умышленном тяжком телесном повреждении, совершенном способом, которое имеет характер особого мучения, или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.121 УК, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет).

Теги: #гандзюк #гпу #подозреваемые
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