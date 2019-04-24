В Житомирской области локализован низовой пожар на площади около 57 га

В Новоозерянском лесничестве государственного предприятия "Белокоровицкое лесное хозяйство" Житомирской области вечером во вторник, 23 апреля, возник низовой пожар на площади 5 га, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 14:00 (24 апреля – ИФ) по результатам авиационной разведки вблизи с.Новоозерянка Олевского района огнем пройдено 126 га (из них 25 га лесной подстилки, около 33 га торфа и около 68 га травяного настила и кустарников). В настоящее время наблюдается три очага возгорания травяного настила и кустарников на общей площади около 57 га", - говорится в сообщении ГС ЧС в среду.

К ликвидации пожара привлечены 150 человек и 22 единиц техники, в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8.