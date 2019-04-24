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14:40 24.04.2019

Кабмин повысил цены на оформление паспортов с 1 июля

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Кабмин повысил цены на оформление паспортов с 1 июля

Кабинет министров Украины повысил цены на оформление паспортов с 1 июля.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Так, предполагается, что с 1 июля цена за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины в первый раз повысится с 87 до 126 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, и с 174 до 252 грн при изготовлении до 10 дней.

Стоимость за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) и обмен загранпаспорта повысится с 253 до 352 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, с 506 до 704 грн при изготовлении до 7 дней или до 3 дней.

Также повысится стоимость оформления проездного документа беженца, удостоверения лица без гражданства для выезда за границу, вида на временное проживание и проездного документа лицу, которому предоставлена дополнительная защита с 156,46 грн до 226 грн.

Оформление удостоверения беженца составит 168 грн, карты мигранта – 199 грн, удостоверения лица, которое требует дополнительной защиты – 168 грн, вида на постоянное проживание – 352 грн.

Теги: #паспорт #оплата #кабмин
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