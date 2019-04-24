СБУ проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины

Служба безопасности Украины проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины или присоединения ее к Польше.

"УСБУ во Львовской области проводится проверка по факту распространения в сети Интернет провокационного "опроса", в котором идет речь о "перспективах региона", например, "отдельного независимого государства" или "присоединения к другому государству"", - сообщает пресс-служба УСБУ во Львовской области на своей странице в соцсети Фейсбук.

В сообщении подчеркивается, что согласно предварительным экспертным выводам, в указанном опросе есть признаки состава преступления, предусмотренного ст.110 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы или распространение материалов с призывами к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В данное время СБУ проводит мероприятия, чтобы установить причастных к организации опроса.

В свою очередь львовская журналистка Светлана Хитрова разместила на своей странице в Фейсбук сканкопии соцопроса, якобы проводимого КМИС, в котором среди прочего были и вопросы о том, как жители относятся к перспективам отделения трех областей Галичины в отдельное государство или присоединения к другому государству.

Львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на директора КМИС Владимира Паниотто сообщает, что опрос проводил КМИС по заказу газеты "Зеркало недели". "Этот опрос мы проводили по заказу еженедельника "Зеркало недели". Он наоборот должен был выявить проявления сепаратизма, если таковые имеются, во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Мы не распространяли его в интернете, а наши интервьюеры опрашивали людей, а уже эти люди фотографировали и публиковали его в сети", - цитирует Zaxid.net слова В.Паниотто.