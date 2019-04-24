Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД

Окружной административный суд г.Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска путем запрета министру внутренних дел Украины Арсену Авакову исполнять профессиональные обязанности.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - сообщается на сайте Окружного админсуда в среду.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств, имеющих значение для разрешения данного дела, невозможно в данном случае обеспечить иск.

"В то же время, в постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом под угрозой причинения убытков путем принятия мер обеспечения иска", - сказано в сообщении суда.

Окружной административный суд г.Киева напомнил об открытии производства по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову из-за невнесения в Верховную Раду Украины представления об увольнении главы МВД.

"Истец просит суд признать противоправными действия министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона Украины "О Кабинете министров Украины", касающиеся требований к членам правительства. В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, невнесения в Раду представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление", - напоминает суд.

В то же время имя истца у сообщении не указывается.