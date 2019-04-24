События

13:48 24.04.2019

Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД

2 мин читать
Окружной админсуд Киева отклонил заявление о запрете Авакову исполнять обязанности главы МВД

Окружной административный суд г.Киева отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска путем запрета министру внутренних дел Украины Арсену Авакову исполнять профессиональные обязанности.

"Суд принял решение отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, поскольку суд пришел к выводу о его необоснованности и об отсутствии оснований для удовлетворения, ведь требования по обеспечению иска являются преждевременными", - сообщается на сайте Окружного админсуда в среду.

По мнению суда, без рассмотрения дела по существу с установлением всех фактических обстоятельств дела и исследованием доказательств, имеющих значение для разрешения данного дела, невозможно в данном случае обеспечить иск.

"В то же время, в постановлении об отказе в обеспечении иска указано, что ни при каких условиях меры обеспечения не могут быть использованы как санкция для ответчика или как способ заставить его действовать определенным образом под угрозой причинения убытков путем принятия мер обеспечения иска", - сказано в сообщении суда.

Окружной административный суд г.Киева напомнил об открытии производства по делу по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову из-за невнесения в Верховную Раду Украины представления об увольнении главы МВД.

"Истец просит суд признать противоправными действия министра внутренних дел Арсена Авакова, а именно нарушение положений ст.7 закона Украины "О Кабинете министров Украины", касающиеся требований к членам правительства. В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, невнесения в Раду представления об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление", - напоминает суд.

В то же время имя истца у сообщении не указывается.

Теги: #аваков #суд #мвд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:19 24.04.2019
Вдова Вороненкова отрицает версию о причастности к убийству ФСБ и ее бывшего гражданского мужа

Вдова Вороненкова отрицает версию о причастности к убийству ФСБ и ее бывшего гражданского мужа

21:51 23.04.2019
Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

17:34 23.04.2019
МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

16:57 23.04.2019
Экс-премьер Франции Фийон предстанет перед судом по обвинению в растрате

Экс-премьер Франции Фийон предстанет перед судом по обвинению в растрате

16:51 23.04.2019
Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

16:41 23.04.2019
Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

14:46 23.04.2019
Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

Кива обратился в суд о признании незаконной приватизацию Кондитерской фабрики им.К.Маркса

14:17 23.04.2019
Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

11:47 23.04.2019
Конкурс на должность главы Налоговой службы начался невзирая на судебные иски

Конкурс на должность главы Налоговой службы начался невзирая на судебные иски

11:29 23.04.2019
Судьи, принявшие решение по ПриватБанку, просят открыть дело против президента, министра юстиции и главы Нацбанка

Судьи, принявшие решение по ПриватБанку, просят открыть дело против президента, министра юстиции и главы Нацбанка

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины

РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

ПОСЛЕДНЕЕ

В Житомирской области локализован низовой пожар на площади около 57 га

Кабмин повысил цены на оформление паспортов с 1 июля

СБУ проводит проверку по факту распространения опроса, в котором идет речь об отделении Галичины

РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

Полиция эвакуирует учеников и учителей из школы в центре Харькова из-за сообщения о минировании

Разведчики морского спецназа ССО ВСУ отрабатывают ведение ближнего боя в трюмах кораблей

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА