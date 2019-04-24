События

12:58 24.04.2019

РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

1 мин читать
РФ демонстративно усложняет прохождение кораблей в украинские порты через Керченский пролив

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что Россия продолжает создавать трудности для прохождения кораблей в украинские порты через Керченский пролив.

"Идет постоянный досмотр судов в районе Керченского пролива, которые заходят в порты Украины с экономическими целями… Практически нет таких, которые бы не осматривались – особенно, которые идут в Украину. Создают искусственную очередь, и наши суда осматривают гораздо дольше и пропускают последними", - рассказал П.Цигикал в программе на телеканале UATV, сообщает в среду пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Также, по его словам, морская охрана РФ демонстративно подходит близко к украинским берегам Азовского моря.

"Ситуация усугубляется тем, что это море считается внутренним между двумя государствами. Поэтому трудно определить четкие границы территориальных вод и прилегающих к ним", - рассказал П.Цигикал.

Он также обратил внимание на то, что особенно важным для Украины остается вопрос совершенствования морского законодательства. Над соответствующими проектами Госпогранслужба уже активно работает, в том числе и с иностранными партнерами.

В частности, П.Цигикал отметил, что именно сейчас в Киеве проходит Международный "круглый стол", где представители правоохранительных структур и Министерства обороны Украины и береговой охраны США обмениваются опытом в этой сфере, проводится наработка законодательной базы, результаты которой будут направлены в Верховную Раду Украины.

Теги: #госпогранслужба #рф #керченский_пролив #цигикал #порты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:22 23.04.2019
Слушания в Международном трибунале по применению временных мер к РФ для освобождения украинских моряков пройдут 10-11 мая - Зеркаль

Слушания в Международном трибунале по применению временных мер к РФ для освобождения украинских моряков пройдут 10-11 мая - Зеркаль

16:48 23.04.2019
Москва пока не планирует контактов с руководством Украины, заявляют в Кремле

Москва пока не планирует контактов с руководством Украины, заявляют в Кремле

11:42 23.04.2019
Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

Беларусь хочет купить терминалы в портах Прибалтики для импорта нефти морским путем

17:04 22.04.2019
Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет – Госпогранслужба

15:10 22.04.2019
Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

Направлять поздравление Зеленскому преждевременно – Кремль

12:34 22.04.2019
Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

Защита подала апелляции на продление ареста военнопленным украинским морякам в РФ – адвокат

03:34 22.04.2019
Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

03:30 22.04.2019
Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины – Волкер

16:43 21.04.2019
Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

09:49 19.04.2019
В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

В ОРДЛО проследовало 6 грузовиков с гуманитарной помощью от ЮНИСЕФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Глава СММ ОБСЕ Апакан посетил Луганскую область и встретился с наблюдателями миссии

Полиция эвакуирует учеников и учителей из школы в центре Харькова из-за сообщения о минировании

Вдова Вороненкова отрицает версию о причастности к убийству ФСБ и ее бывшего гражданского мужа

Разведчики морского спецназа ССО ВСУ отрабатывают ведение ближнего боя в трюмах кораблей

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА