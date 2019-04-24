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12:44 24.04.2019

Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

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Генпрокурор Луценко: ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что бывшего президента Украины Виктора Януковича по возвращению на родину ждет приговор за государственную измену и обвинительный акт по организации расстрелов активистов Евромайдана в 2014 году.

"Радуюсь намерениям Януковича вернуться в Украину. Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готовый обвинительный акт по организации расстрелов Майдана", - написал Ю Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Он напомнил, что Верховная Рада Украины дважды не проголосовала за продление права заочного судопроизводства.

"Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - написал генпрокурор.

Теги: #луценко #гпу #янукович
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