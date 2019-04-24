События

11:12 24.04.2019

Полиция эвакуирует учеников и учителей из школы в центре Харькова из-за сообщения о минировании

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Полиция проверяет информацию о минировании специализированной школы на ул.Лермонтовская в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что в здании заложена взрывчатка, поступило около 9:13 в среду.

"По адресу выехали сотрудники следственно-оперативных группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан... Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Начиная с воскресенья, 21 апреля, в полицию ежедневно поступает от 9 до 14 сообщений о минировании различных объектов в Харькове. Ни одно из них не подтвердилось.

Теги: #школа #минирование #харьков
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