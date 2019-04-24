Разведчики морского спецназа ССО ВСУ отрабатывают ведение ближнего боя в трюмах кораблей

Бойцы 73 Морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в рамках продолжающихся тренировок VBSS (visit, board, search and seizure) в составе абордажных групп отрабатывают ведение ближнего боя (Close Quarter Battle, CQB).

"Абордажные группы Морского центра отрабатывают, что предполагает контакт на чрезвычайно близких дистанциях между противниками в условиях замкнутого пространства, недостаточного освещения и незнакомых помещений", - сообщается на странице Центра в соцсети Фейсбук в среду утром.

В пресс-службе Центра отмечают, что особенностью ближнего боя на кораблях в трюмах является то, что он может происходить в помещениях без освещения, или в условиях, когда команда ведет борьбу за живучесть корабля.

"В случае разведчиков Морского центра место действия - трюм кораблей, на которых отрабатываются действия в рамках тренировок VBSS", - говорится в информации.

Согласно сообщению, данный этап обучения является четвертой частью тренировок действий на воде, в которых участвуют бойцы Центра в последнее время.

Так 12 апреля бойцы Центра в рамках боевой подготовки отрабатывали высадку на суда воздушным путем с целью захвата, что является одной из основных составляющих морских абордажных действий.

17 апреля бойцы 73 морского центра спецназначения начали первую часть обучения действиям на воде по захвату судов силами абордажных групп в рамках тренировок VBSS.

"Основой при действиях на воде является работа в команде в первую очередь и индивидуальный профессионализм во вторую очередь. Независимо от того, насколько квалифицированной является абордажная группа в своих индивидуальных навыках и способностях, если нет навыков работы в составе слаженного подразделения, операция может закончиться провалом", - прокомментировали тогда тренировку в Центре.

18 апреля стартовала вторая часть обучения действиям на воде, в рамках которой разведчики Морского центра в составе абордажных групп отрабатывали навыки в рамках VBSS.

22 апреля бойцы отрабатывали третью часть учебной программы по действиям на воде, в ходе которой в открытом море в составе абордажных групп обучались захвату судов.

73 морской центр специального назначения сформирован на базе 7 отдельной бригады специальных операций. Морской центр состоит из трех составляющих - Морская компонента, Воздушно-десантная и Сухопутная. Дислоцируется в г.Очаков Николаевской области.