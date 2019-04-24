В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

В Киеве в ночь на среду задержана группа иностранцев, которые занимались поставкой и транзитом через Украину крупных партий героина, изъято 300 кг героина, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

В.Аброськин подчеркнул, что во время операции изъято более 300 кг героина.

"Мы постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуска им уже не дадим", – заявил первый заместитель главы Нацполиции.