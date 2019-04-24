События

08:43 24.04.2019

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

1 мин читать
В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

В Киеве в ночь на среду задержана группа иностранцев, которые занимались поставкой и транзитом через Украину крупных партий героина, изъято 300 кг героина, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня ночью в результате успешной работы оперативниками Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины в столице нашего государства задержаны иностранные граждане, которые занимались поставкой и организацией транзита через нашу страну в Европу героина в больших объемах", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду утром.

В.Аброськин подчеркнул, что во время операции изъято более 300 кг героина.

"Мы постепенно наступаем на международную наркопреступность и спуска им уже не дадим", – заявил первый заместитель главы Нацполиции.

Теги: #киев #трафик #украина #наркотики
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:59 24.04.2019
Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

07:18 24.04.2019
Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

07:00 24.04.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Природно-заповедный фонд города Киева: изменения, вызовы, перспективы развития"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Природно-заповедный фонд города Киева: изменения, вызовы, перспективы развития"

05:30 24.04.2019
В Киеве украинские и американские хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"

В Киеве украинские и американские хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"

04:28 24.04.2019
Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

03:21 24.04.2019
КГГА: Задача городских властей в ситуации с СК "Восход" - сохранить интересы граждан

КГГА: Задача городских властей в ситуации с СК "Восход" - сохранить интересы граждан

01:41 24.04.2019
Президент не может вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", а с Путиным только при участии мощных мировых держав – советник Зеленского

Президент не может вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР", а с Путиным только при участии мощных мировых держав – советник Зеленского

01:35 24.04.2019
Количество обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала года уже приближается к тысяче, сообщил командующий ООС министру обороны Дании

Количество обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала года уже приближается к тысяче, сообщил командующий ООС министру обороны Дании

01:10 24.04.2019
Украине нужно сначала реализовать план сотрудничества с НАТО, чтобы прийти и сказать "мы готовы" – советник Зеленского

Украине нужно сначала реализовать план сотрудничества с НАТО, чтобы прийти и сказать "мы готовы" – советник Зеленского

23:44 23.04.2019
Информация о минировании райадминистраций в Харькове не подтвердилась

Информация о минировании райадминистраций в Харькове не подтвердилась

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

ПОСЛЕДНЕЕ

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Трамп встретился с основателем Twitter

Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

КНР использует произведенные в США спутники

Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя

Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока - СМИ

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА