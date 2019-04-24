События

08:18 24.04.2019

США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

2 мин читать
США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U2S во вторник после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили посадку на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В Англию, в частности, с авиабазы Бил в Калифорнии прибыли самолеты с бортовыми номерами 80-1071 и 80-1094 и позывными DRAGON86 и DRAGON88 соответственно.

Официально о целях переброски американских самолетов данного типа в Европу не сообщается.

До последнего времени авиабаза Фэрфорд использовалась для переброски самолетов U2S, способных выполнять задания на высотах более 21 тыс. метров, на Ближний Восток.

Между тем, авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии также является передовым пунктом базирования для проведения операций на европейском театре военных действий для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, и высотных разведывательных самолетов U2S.

В середине марта туда были переброшены сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. В течение около трех недель пребывания в Европе они совершили серию полетов вблизи границ России в регионе Балтики. Американские бомбардировщики также провели учебные бомбометания на полигонах стран Балтии и Польши вблизи российских границ.

В целях проведения разведки у границ России Пентагон в настоящее время в основном использует самолеты ВВС США RC-135 в различных модификациях, дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, размещенные в Европе.

Как известно, 1 мая 1960 года самолет ВВС США U-2 более ранней модификации, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, который выполнял полет над территорией Советского Союза, был сбит в районе Свердловска зенитным-ракетным комплексом С-75 войск ПВО СССР. Американский лётчик покинул самолёт и после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден.

Теги: #ввс #сша #разведка #европа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:42 24.04.2019
Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке в США

Джо Байден в четверг объявит об участии в президентской гонке в США

04:18 24.04.2019
Трамп встретился с основателем Twitter

Трамп встретился с основателем Twitter

17:20 23.04.2019
Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

Продажи новостроек в США неожиданно выросли в марте до максимума за 16 месяцев

14:06 23.04.2019
Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

Волкер поддерживает проведение прямых переговоров между Зеленским и Путиным

09:45 23.04.2019
Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

09:25 23.04.2019
США продолжат помогать Южной Корее в поисках альтернативы иранской нефти

США продолжат помогать Южной Корее в поисках альтернативы иранской нефти

23:01 22.04.2019
Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

22:35 22.04.2019
Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

11:32 22.04.2019
США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

США готовы сотрудничать с Зеленским в проведении реформ в Украине – журналист

08:13 22.04.2019
ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

ЦРУ узнало о финансировании Huawei китайскими властями - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве задержана группа иностранцев-наркоторговцев, изъято 300 кг героина

Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен

В Киеве украинские и американские хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"

Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

КГГА: Задача городских властей в ситуации с СК "Восход" - сохранить интересы граждан

Количество обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала года уже приближается к тысяче, сообщил командующий ООС министру обороны Дании

Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

Информация о минировании райадминистраций в Харькове не подтвердилась

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА