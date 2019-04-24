США перебросили в Европу стратегические высотные разведчики U-2

Два американских стратегических высотных разведывательных самолета U2S во вторник после трансатлантического перелета с континентальной части США совершили посадку на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

В Англию, в частности, с авиабазы Бил в Калифорнии прибыли самолеты с бортовыми номерами 80-1071 и 80-1094 и позывными DRAGON86 и DRAGON88 соответственно.

Официально о целях переброски американских самолетов данного типа в Европу не сообщается.

До последнего времени авиабаза Фэрфорд использовалась для переброски самолетов U2S, способных выполнять задания на высотах более 21 тыс. метров, на Ближний Восток.

Между тем, авиабаза Фэрфорд в графстве Глостершир в Англии также является передовым пунктом базирования для проведения операций на европейском театре военных действий для тяжелых бомбардировщиков ВВС США В-1В, стратегических бомбардировщиков В-52, способных нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, и высотных разведывательных самолетов U2S.

В середине марта туда были переброшены сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H. В течение около трех недель пребывания в Европе они совершили серию полетов вблизи границ России в регионе Балтики. Американские бомбардировщики также провели учебные бомбометания на полигонах стран Балтии и Польши вблизи российских границ.

В целях проведения разведки у границ России Пентагон в настоящее время в основном использует самолеты ВВС США RC-135 в различных модификациях, дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon, размещенные в Европе.

Как известно, 1 мая 1960 года самолет ВВС США U-2 более ранней модификации, пилотируемый Фрэнсисом Пауэрсом, который выполнял полет над территорией Советского Союза, был сбит в районе Свердловска зенитным-ракетным комплексом С-75 войск ПВО СССР. Американский лётчик покинул самолёт и после приземления был задержан, обвинен в шпионаже и осужден.