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07:59 24.04.2019

Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

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Караимскую кенасу в Киеве отреставрируют в течение 2019-2020

Памятник местного значения Караимскую кенасу, находящуюся в центре Киева, должны отреставрировать в течение 2019-2020 годов, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"Памятник местного значения на ул. Ярославов Вал, 7 (Караимская кенаса) должны отреставрировать в течение 2019-2020 годов", – цитирует сайт мэрии директора Департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка.

Также он подчеркнул, что Департамент заключил охранный договор с балансодержателем памятника - Департаментом культуры. Одним из пунктов договора определено провести ремонтно-реставрационные работы в течение 2019-2020.

В договоре говорится, что балансодержатель несет ответственность за недвижимое имущество, все ценные историко-архитектурные элементы экстерьера и интерьера, принадлежащих к памятнику. Также балансодержатель должен принять участие в исполнении работ по художественному освещению фасадов дома по проекту, согласованному в установленном порядке.

"В охранном договоре еще довольно много пунктов. Но все они направлены на сохранение памятника. Среди обязательного - памятник должен содержаться в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии. Кроме того, балансодержатель обязан содержать территорию памятника благоустроенной и не допускать ее использования для нового строительства или других хозяйственных нужд, которые могут повредить памятнику. Категорически запрещено делать любые пристройки и перерабатывать ее как снаружи, так и внутри. Запрещено даже вести любые земляные работы на территории памятника без специального письменного разрешения центрального органа охраны – Минкультуры", - добавил А.Никоряк.

В договоре указано, что памятник должен использоваться исключительно по функциональному назначению. Балансодержатель также своевременно должен проводить реставрационные работы исключительно с соблюдением согласованного проекта.

В свою очередь, директор Департамента культуры Диана Попова сообщила, что Департамент уже направил в Министерство культуры на согласование проект реставрации вместе с учетной документацией и охранным договором.

Строительство кенасы осуществлено по проекту и под наблюдением архитектора М.Городецкого в 1898-1900 гг. Скульптурное убранство выполняла мастерская итальянца Элиа Сала. После реконструкции в 1968 г. слева кенасы было достроено кассовый вестибюль, фойе и крытую галерею, которое ведет к зрительному залу (бывшая молитвенная). В 1981 г. кенаса преобразована в Республиканский дом актера, закрыт парадный вход. Во время ремонтно-реставрационных работ гофрированный оцинкованные купол демонтирован, изменились и декор фасадов и интерьера, ажурная ограда и ворота центрального портала и тому подобное.

Теги: #киев #кенаса #украина #реставрация
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