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07:42 24.04.2019

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

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Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 359 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 359 человек, сообщает CNN.

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 359 человек.

Ранее сообщалось о 321 погибшем.

Представитель полиции Руван Гунасекара заявил в среду утром, что 18 подозреваемых в причастности к взрывам были арестованы за ночь. Тем самым число задержанных составило 58 человек.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Теги: #жертвы #шри_ланка #задержанные #взрывы
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