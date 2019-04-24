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05:30 24.04.2019

В Киеве украинские и американские хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"

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В Киеве украинские и американские хирурги бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа"

В конце мая украинские хирурги вместе с американскими коллегами бесплатно прооперируют около 20 детей с патологией "заячья губа", сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"Хирургическое лечение детей до 5 лет с синдромом "заячья губа" будет проходить в Институте хирургии Валихновского с участием Заслуженного врача Украины хирурга Ростислава Валихновского", – сказано в сообщении на странице мэрии во вторник.

Отмечается, что благотворительный проект реализуется в сотрудничестве с одним из крупнейших медицинских фондов мира - Harvard Medical School, который представит в Киеве доктор хирург Геннадий Фузайлов (Gennadiy Fuzaylov). КГГА выступает информационным и идеологическим партнером мероприятия.

"Городская власть всесторонне поддерживает благотворительные проекты. Сегодня мы имеем прекрасный пример доброй воли одной из частных клиник: будут проведены пластические операции детям с врожденной патологией. Ведь мы только можем представить, насколько деликатной для детей и подростков является тема внешности. И если пример этой клиники станет мотиватором для других коммерческих предприятий действовать совместно, участвовать в городских проектах - мы гарантируем поддержку и сотрудничество", - отметил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Совместная украинско-американская программа имеет целью - благотворительно помочь украинским пациентам, имеющим диагноз "заячья губа", обеспечить высокое качество хирургической помощи, а также стать долговременной и многогранной программой для лучшего понимания причин врожденных аномалий и профилактики этого заболевания у детей.

"Для всех пациентов, которые будут отобраны для участия в проекте, хирургическое вмешательство и пребывание в клинике бесплатное", – добавили в КГГА.

Теги: #киев #паталогии #украина #операции
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