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04:28 24.04.2019

Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

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Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - заявил он в интервью "Громадському", обнародованному на его сайте во вторник.

На вопрос, связано его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: "Без комментариев".

Д.Головин был назначен начальником Одесской полиции в ноябре 2016 года.

Теги: #полиция #отставка #украина #глава #одесса
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