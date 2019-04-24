Глава полиции Одесской области Головин уходит в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - заявил он в интервью "Громадському", обнародованному на его сайте во вторник.

На вопрос, связано его решение со сменой власти, глава управления Нацполиции сказал: "Без комментариев".

Д.Головин был назначен начальником Одесской полиции в ноябре 2016 года.