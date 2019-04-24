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03:21 24.04.2019

КГГА: Задача городских властей в ситуации с СК "Восход" - сохранить интересы граждан

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Задачей столичных городских властей в ситуации со спортивным комплексом "Восход" является сохранение интересов общества и обеспечение функционирования спортивных залов до тех пор, пока стороны конфликта не урегулируют спорный вопрос собственности, заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Для выяснения обстоятельств, сложившихся вокруг помещения СК "Восход" на ул.Бориспольской, 8, при Дарницкой районной в г.Киеве государственной администрации создана рабочая группа с привлечением представителей правоохранительных органов, а также ООО "Киевенергоком" и ОО "СК "Восход", которые в судебном порядке оспаривают право собственности на помещение", – сказано в сообщении на сайте мэрии во вторник.

В информации отмечено, что была создана рабочая группа для урегулирования вопроса, возвращения его в правовое русло и обеспечения функционирования спортивных залов, чтобы дети могли там заниматься.

"После того, как будет урегулирована правовая составляющая, далее - собственник, там появится, должен согласовать функционал этого помещения с обществом, с РГА, исходя из потребностей и интересов общества. Представить все эскизы, проекты этого помещения, каким оно будет после ремонта или реконструкции. Главная наша задача - это сохранить возможность для занятий там детско-юношеских спортивных школ, и мы это сделаем", - прокомментировал В.Мондриевский.

"Городская власть открыта к диалогу со всеми сторонами, но пока не будет решен имущественный вопрос, а именно то, что является компетенцией судебных инстанций, никаких договоренностей не будет", – подчеркнул он.

Зам председателя столичной мэрии также заверил, что пока стороны не договорятся, городская власть обеспечит функционирование заведения по целевому назначению. Кроме того, безопасность комплекса планируется обеспечить благодаря "Муниципальной охране".

Глава Дарницкой РГА Сергей Левада, в свою очередь, подчеркнул: чисто хозяйственный спор, возникший между сторонами, должен решаться исключительно в правовом поле.

"Такие действия, как захват помещения, порча имущества не должны иметь место. Соответственно, ни полиция, ни город, ни районная администрация в этом случае не будут стоять в стороне", - заявил он.

В КГГА напомнили, что 23 апреля около 3:30 неизвестные лица самовольно заняли помещение по адресу: ул.Бориспольская, 8, где располагается СК "Восход".

С целью установления обстоятельств на место прибыли представители Дарницкого управления полиции ГУ Национальной полиции в г.Киеве и Дарницкого РДА. Было выявлено, что на объекте находятся представители владельца ООО "Киевенергоком" и ОО "СК "Восход", которые в судебном порядке оспаривают право собственности.

Теги: #киев #спорткомплекс #украина #конфликт
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