Количество обстрелов боевиками украинских позиций на Донбассе с начала года уже приближается к тысяче, сообщил командующий ООС министру обороны Дании

В Краматорске (Донецкая обл.) во вторник командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев в ходе встречи с датской делегацией, которую возглавляет министр обороны Королевства Клаус Фредериксен, рассказал о ситуации в районе проведения операции и вдоль границы Украины.

"В частности, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев привел многочисленные факты нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. С начала этого года позиции ООС были обстреляны 932 раза, из которых 387 раз - с применением тяжелого вооружения", - сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В информации отмечается, что в подтверждение фактов нарушений боевиками договоренностей о прекращении огня датской делегации были продемонстрированы фото- и видеодоказательства обстрелов незаконными вооруженными формированиями населенных пунктов, в результате чего пострадали мирные жители, разрушены здания и повреждена гражданская инфраструктура.

"Кроме постоянных обстрелов, вооруженными формированиями Российской Федерации широко применяется практика минирований населенных пунктов и прилегающих к ним территорий. В результате этих преступлений возросло количество гражданских лиц, погибших или травмированных", - отметил С.Наев.

Последний случай, когда 23 февраля на временно оккупированной территории вблизи блокпоста боевиков на противотанковой мине подорвался микроавтобус с гражданскими гражданами, является подтверждением его словам. Тогда, напомнил командующий ООС, в результате взрыва два человека погибли на месте, трое получили ранения.

"В конце встречи было отмечено, что Объединенные силы способны выполнить поставленные задачи и будут и дальше создавать условия и способствовать устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству Украины", - говорится в сообщении.