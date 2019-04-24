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00:14 24.04.2019

Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

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Британские активисты планируют вновь запустить гигантский надувной шар "малыш Трамп" в июне

Британские активисты намерены запустить надувной шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца в подгузнике, во время его визита Британию в июне, сообщает газета The Guardian.

Шар, получивший название "малыш Трамп", стал символом протестов в Лондоне в прошлом году, когда Д.Трамп в первый раз посетил Великобританию. В этот раз активисты грозят запустить в небо еще более крупный шар. По их словам, его размер в пять раз превысит размер прошлогоднего.

"Малыш Трамп", определенно, снова поднимется в воздух. Мы думаем над тем, чтобы воздушный шар был примерно в пять раз больше. Но это будет стоить дорого - более 70 тыс. фунтов стерлингов", - рассказал газете один из активистов протестного движения против визита Д.Трампа по имени Лео Мюррей.

Ранее сообщалось, что президент Д.Трамп с первой леди Меланией Трамп прибудут с государственным визитом в Великобританию этим летом. Их визит пройдет с 3 по 5 июня.

В ходе предыдущего визита Д.Трампа в Великобританию в июле 2018 года в Лондоне уже проходили протестные акции. Тогда организаторы протестов заявляли, что в них приняли участие порядка 250 тыс. человек.

Демонстранты выражали недовольство политикой американского лидера, в частности, в отношении мигрантов, женщин, и обвиняли его в расизме.

Теги: #трамп #активисты #визит #британия
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