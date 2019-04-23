Информация о минировании райадминистраций в Харькове не подтвердилась

В полицию Харькова в течение вторника полицию поступило 9 сообщений о минировании, в том числе и о закладке взрывчатки во всех зданиях районных администраций.

"Правоохранители обследовали все 9 объектов, осмотрели 49 тыс. 323 кв.м. помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1336 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области во вторник.

Сообщения зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений территориальных отделений полиции Харькова.