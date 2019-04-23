События

22:03 23.04.2019

Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя

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Группа промышленных альпинистов приступила к работам по монтажу брезентового покрытия на пострадавшей от пожара крыше собора Парижской Богоматери, сообщает во вторник французское радио.

Покрытие позволит защитить внутреннее убранство и несущие конструкции собора от дождя, который, по прогнозам местных метеорологов, может начаться в Париже позже во вторник и продлиться до четверга.

В общей сложности в работах задействованы 25 специалистов, часть из которых - промышленные альпинисты.

Брезентом Нотр-Дам накроют лишь на некоторое время. Затем над собором, как ожидается, будет установлена более прочная конструкция, получившая название "большой зонт". Подобную конструкцию французские реставраторы уже использовали в 2014-2015 году при работах в Пантеоне в Париже.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Теги: #нотр_дам
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