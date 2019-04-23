События

21:51 23.04.2019

Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

3 мин читать
Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

МВД справилось с поставленными задачами - массовых нарушений общественного порядка не было, а зафиксированные незначительные нарушения не повлияли на результаты выборов. Министр внутренних дел уверен, что личный состав МВД и в дальнейшем сможет обеспечить спокойствие и порядок в стране.

Во время выборов Президента безопасность граждан и порядок на избирательных участках обеспечивали 133 тыс. правоохранителей. Под круглосуточной охраной находилось 197 ОИК и почти 30 тыс. избирательных участков. НПУ осуществляла охрану и помощь иностранным наблюдателям.

Международные эксперты имели возможность ознакомиться с работой МВД, в частности Ситуационного центра Нацполиции, который в круглосуточном режиме занимается сбором, обработкой и соответствующим реагированием на информацию о нарушениях во время выборов. 

Отдельным достижением этого выборного процесса стала публичная интерактивная система фиксации абсолютно всех нарушений «Выборы-2019». Благодаря которой каждый гражданин может отследить онлайн любой день выборного процесса и увидеть, что произошло, какая реакция правоохранителей последовала. 

Для информирования граждан функционировал оперативный штаб МВД. Сводка о ситуации осуществлялась каждые 2 часа. Для оперативного реагирования на события в режиме нон-стоп работали горячие линии. При малейшем подозрении о нарушении закона граждане могли обратиться в call-центр. 

Глава МВД сообщил, что в течение трех дней наблюдалось рекордное количество недостоверных сообщений о минировании крупных государственных объектов и атак на наши системы через сервис VPN с адресов, якобы зарегистрированных в США и Китае, а на самом деле  - в РФ. Совместными силами МВД, СБУ, Госкомсвязи и ЦИК справились с этой ситуацией.

С начала избирательной кампании полиция получила 9,5 тыс. сообщений о нарушениях. Из них во втором туре Нацполицией зарегистрировано 1245 заявлений, что вдвое меньше, чем в первом туре.

Больше всего сообщений связанных с незаконной агитацией, фотографированием бюллетеня и повреждения бланков для голосования. Также, поступали сообщения о подкупе избирателей. Зафиксированы попытки выноса бюллетеня. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях.

Во втором туре волеизъявления открыто 17 уголовных производств, 12 из них -  по ст. 158 УК Украины. (Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или сведений Государственного реестра избирателей). Что касается членов комиссии участка, который не открылся сегодня в селе Лебединском Донецкой области – открыто уголовное производство по ст. 157 УК. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

В этот же день полиция зафиксировала нарушение законодательства одним из кандидатов в президенты. По факту демонстрации избирательного бюллетеня оформлены материалы об административном нарушении.

Напомним, что в ходе избирательной кампании была пресечена незаконная схема:под видом материальной помощи - за счет средств государственного бюджета - органы местной власти осуществляли подкуп пенсионеров Киева, Киевской области.Подобный факт был выявлен в г. Василькове Киевской области. По предварительным итогам расследования  - 19 апреля Васильковскому меру ГПУ сообщила о подозрении в правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 357 УК Украины.

«Это один из примеров идеальной превенции правонарушений. Обо всех выявленных правонарушениях мы сообщаем обществу и реагируем на них должным образом. МВД не допустит нарушения буквы закона, ни при каких условиях. Безопасность граждан и порядок в стране – прежде всего», - сообщил Арсен Аваков.

В свою очередь, международные наблюдатели отметили, что выборы Президента Украины были хорошо организованы, а зафиксированные незначительные нарушения не могут повлиять на результаты выборов. Послы G7 в Украине высоко оценили работу ЦИК и правоохранительных структур по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса. 

Теги: #аваков #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:07 23.04.2019
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду со сформированной через праймериз командой

21:01 23.04.2019
Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

Порошенко заявил о намерении участвовать в выборах в Раду и формировании команды через праймериз

17:56 23.04.2019
Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

Цены на недвижимость после выборов будут незначительно расти в течение года – InCo home

17:46 23.04.2019
Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

17:46 23.04.2019
Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

Зеленский победил на выборах президента Украины с 73,22% голосов, у Порошенко – 24,45% - данные 100% протоколов

17:34 23.04.2019
МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

17:02 23.04.2019
ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

16:58 23.04.2019
ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

ЦИК приняла бумажные протоколы от более трети избирательных округов

16:51 23.04.2019
Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

16:41 23.04.2019
Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Посол Дюмон отметила заслугу МВД в обеспечении безопасности на выборах президента Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя

Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока - СМИ

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Нацсовет аннулировал лицензии на вещание "Lounge FM" и "Радио Next" из группы "УМХ"

Любомир Гузар стал героем детской книги

Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины на пути сближения с ЕС и противодействия агрессии РФ

Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА