События

21:15 23.04.2019

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока - СМИ

2 мин читать
Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока - СМИ

Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны, которые увеличивают президентский срок, сообщает во вторник египетская газета "Аль-Ахрам" со ссылкой на избирательную комиссию страны.

По ее информации, 88,83% избирателей поддержали поправки.

В понедельник в Египте завершился трехдневный референдум, посвященный поправкам в конституцию страны, которые дают потенциальную возможность президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться на этом посту до 2030 года.

Поправки, в частности, позволяют А. ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок, который, согласно прежней редакции конституции, завершается в 2022 году. Также благодаря поправкам А. ас-Сиси сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Таким образом, при благоприятном для него развитии событий, А. ас-Сиси сможет сохранять за собой должность президента вплоть до 2030 года.

А. ас-Сиси стал президентом Египта в 2014 году, в 2018 году был переизбран, набрав 97% голосов.

Кроме того, поправки предусматривают создание еще одной палаты парламента - сената. По данным СМИ, сенат будет состоять примерно из 180 человек. В палате представителей, ныне единственной действующей палате египетского парламента, поправки предусматривают квоту для депутатов-женщин - минимум 25%.

Поправки также предоставляют египетскому президенту больший контроль над судебной системой страны. Так, президент получит возможность самостоятельно назначать судей, в том числе главу Высшего конституционного суда Египта.

Кроме того, поправки усиливают влияние военных на политическую жизнь Египта. Так, одной из обязанностей военных объявляется защита "конституции и демократии, а также фундаментального строя страны".

Международные правозащитные организации раскритиковали поправки в египетскую конституцию. Так, Human Rights Watch призвала власти страны отозвать поправки, отметив, что они укрепляют авторитарную власть в Египте.

Теги: #президент #египет #срок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:28 23.04.2019
Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока

Граждане Египта на референдуме поддержали продление президентского срока

22:38 22.04.2019
Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

16:11 22.04.2019
Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

Представитель миссии ПАСЕ: Ожидания от Зеленского высоки, он должен показать результаты

16:09 22.04.2019
Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

14:03 22.04.2019
Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

Парубий готов уже в четверг включить в повестку дня сессии законопроект по импичменту президента

12:43 22.04.2019
Порошенко призвал поддержать реформу Рады, которая укрепит ее роль – И.Луценко

Порошенко призвал поддержать реформу Рады, которая укрепит ее роль – И.Луценко

12:12 22.04.2019
Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

Токаев поздравил Зеленского с победой на выборах

10:31 22.04.2019
Вице-премьер Кириленко: Наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс

Вице-премьер Кириленко: Наша задача - сохранить от ревизии проукраинский и евроатлантический курс

09:55 22.04.2019
ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

ЕБА назвала 7 ожидаемых от президента первоочередных шагов

09:43 22.04.2019
Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах на Украине

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на президентских выборах на Украине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Нотр-Дам пришлось накрыть брезентом от дождя

Нетаньяху предложил назвать в честь Трампа поселение на Голанах

Арсен Аваков: Мы обеспечили честные и безопасные выборы. Вместе с вами строим новую культуру избирательного процесса

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Нацсовет аннулировал лицензии на вещание "Lounge FM" и "Радио Next" из группы "УМХ"

Любомир Гузар стал героем детской книги

Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины на пути сближения с ЕС и противодействия агрессии РФ

Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

Макрон и Абэ подтвердили приверженность альянсу Renault и Nissan - Елисейский дворец

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА