Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Аппарат Верховной Рады Украины выдал народному депутату из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщается на сайте украинского парламента, во вторник в Аппарат Верховной Рады поступил запрос от депутата В.Писаренко (депутатская группа "Партия "Видродження") с требованием выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве А.Парубия с должности председателя парламента, согласно ч.1 и п.2 ч.2 ст.76 Регламента Верховной Рады Украины.

"Аппарат Верховной Рады Украины, выполняя нормы Регламента Верховной Рады Украины, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Валерию Писаренко", - сказано в сообщении пресс-службы Аппарата.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Ранее в этот день народный депутат Украины из группы "Видродження" В.Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.