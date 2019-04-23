События

19:54 23.04.2019

Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

1 мин читать
Аппарат Рады выдал нардепу Писаренко подписные листы для сбора подписей за отставку Парубия

Аппарат Верховной Рады Украины выдал народному депутату из депутатской группы "Видрождення" Валерию Писаренко подписные листы для сбора подписей парламентариев за отзыв с должности спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Как сообщается на сайте украинского парламента, во вторник в Аппарат Верховной Рады поступил запрос от депутата В.Писаренко (депутатская группа "Партия "Видродження") с требованием выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов об отзыве А.Парубия с должности председателя парламента, согласно ч.1 и п.2 ч.2 ст.76 Регламента Верховной Рады Украины.

"Аппарат Верховной Рады Украины, выполняя нормы Регламента Верховной Рады Украины, безотлагательно подготовил и издал подписные листы народному депутату Валерию Писаренко", - сказано в сообщении пресс-службы Аппарата.

Согласно регламенту Верховной Рады, необходимо собрать не менее 150 подписей нардепов для рассмотрения на пленарном заседании вопроса об отзыве спикера с должности. Решение об отставке потребует минимум 226 голосов парламентариев.

Ранее в этот день народный депутат Украины из группы "Видродження" В.Писаренко инициировал сбор подписей под проектом постановления об отзыве с должности председателя Верховной Рады А.Парубия.

Теги: #парубий #отставка #рада #писаренко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:58 23.04.2019
В Раде собирают подписи за отставку Парубия

В Раде собирают подписи за отставку Парубия

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

20:09 22.04.2019
Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

15:50 22.04.2019
Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

Украине срочно следует принять закон о стратегических резервах нефти и нефтепродуктов - нардеп

14:18 22.04.2019
Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента в предусмотренный законом срок - Парубий

11:31 22.04.2019
Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

Глава Львовской обладминистрации Синютка заявил об отставке

11:21 22.04.2019
Глава Львоской обладминистрации Синютка заявил об отставке

Глава Львоской обладминистрации Синютка заявил об отставке

00:04 22.04.2019
Парубий призвал украинцев прийти 25 апреля под Раду и поддержать языковой закон

Парубий призвал украинцев прийти 25 апреля под Раду и поддержать языковой закон

23:55 21.04.2019
У Зеленского надеются, что Рада будет поддерживать его инициативы, и пока не видят оснований для ее роспуска

У Зеленского надеются, что Рада будет поддерживать его инициативы, и пока не видят оснований для ее роспуска

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Нацсовет аннулировал лицензии на вещание "Lounge FM" и "Радио Next" из группы "УМХ"

Любомир Гузар стал героем детской книги

Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины на пути сближения с ЕС и противодействия агрессии РФ

Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

Макрон и Абэ подтвердили приверженность альянсу Renault и Nissan - Елисейский дворец

Туск провел телефонный разговор с Зеленским: ждет саммита Украина-ЕС в июле

Один украинский военный погиб, еще один ранен в результате вражеских обстрелов на Донбассе

Нотр-Дам накрывают брезентом, чтобы защитить от дождя

У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА