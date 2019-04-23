Порошенко поблагодарил Туска за поддержку Украины на пути сближения с ЕС и противодействия агрессии РФ

Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейского совета Дональдом Туском выразил благодарность за значительную личную поддержку Украины на пути сближения с Европейским Союзом и противодействия российской агрессии в течение последних пяти лет.

"Благодаря нашим совместным усилиям Украина и Европейский Союз сегодня ближе, чем когда-либо в истории двусторонних отношений", - сказал П.Порошенко, сообщает пресс-служба главы Украинского государства во вторник вечером.

В сообщении отмечается, что Д.Туск высоко оценил роль П.Порошенко "в продвижении евроинтеграционной повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии во время своего президентства".

Президент Евросовета приветстовал обеспечение украинской властью свободных и демократических президентских выборов, "которые создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе".

"Президент Европейского Совета пригласил президента Украины принять участие в мероприятиях по случаю 10-летия основания инициативы "Восточное партнерство" в Брюсселе, - .

Ранее во вторник Д.Туск в своем микроблоге в Twitter написал, что провел телефонный разговор с пока еще действующим президентом Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества".

"Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти – лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", - подчеркнул президент Европейского Совета.