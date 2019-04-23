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19:21 23.04.2019

Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

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Во встрече Порошенко с фракцией БПП также примут участие министры – Насалик

Во встрече президента Украины Петра Порошенко с фракцией "Блок Петра Порошенко" также примут участие министры правительства, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"На встречу пригласили и министров, и депутатов", - сказал И.Насалик журналистам перед началом встречи П.Порошенко с фракцией во вторник в Киеве.

Отвечая на вопрос, будет ли на встрече премьер-министр Владимир Гройсман, министр сказал: "Мне приглашение пришло. Пришло ли оно премьер-министру, я не могу вам сказать".

На вопрос о том, возможна ли его отставка с поста главы Минэнергоугля, И.Насалик напомнил, что министр – это политическая должность.

"Я не думаю, что такое может случиться. Это политическая позиция (должность – ИФ). Министр – это политическое решение, поэтому (это) решение партии", - заявил И.Насалик и добавил "Там посмотрим".

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на ул.Лаврская, где должна состояться встреча, продолжают прибывать депутаты БПП.

Теги: #фракция #порошенко #бпп #встреча
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