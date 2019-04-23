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19:10 23.04.2019

Туск провел телефонный разговор с Зеленским: ждет саммита Украина-ЕС в июле

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Туск провел телефонный разговор с Зеленским: ждет саммита Украина-ЕС в июле

Президент Европейского Совета Дональд Туск ожидает проведения саммита Украина-ЕС в июле 2019 года и поговорим об этом по телефону с победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.

"Во-первых, хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ожидаю нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - написал он в своем микроблоге в Twitter во вторник.

Д.Туск также сообщил, что провел телефонный разговор с пока еще действующим президентом Петром Порошенко "после 5 лет хорошего сотрудничества".

"Конкурентные, свободные и справедливые президентские выборы с мирной передачей власти – лучшее доказательство прогресса и демократии в Украине", - подчеркнул президент Европейского Совета.

Теги: #туск #зеленский #саммит
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