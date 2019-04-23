У РФ есть возможность добровольно освободить украинских моряков до начала слушаний в Международном трибунале в начале мая

Слушания в Международном трибунале по морскому праву (МТМП) по запросу Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков ориентировочно могут состояться 6-7 мая, до этого у Москвы есть возможность добровольно освободить украинских моряков, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Рассчитываем, что скоро Международный трибунал по морскому праву подтвердит наши требования. Сегодня-завтра будет окончательно объявлена дата слушаний в Гамбурге (предварительно – 6-7 мая). К тому времени Россия имеет возможность добровольно освободить украинских моряков и военные корабли, и устранить нарушение международного права", - написала Е.Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Она отметила, что в ходе сегодняшнего обмена мнениями с РФ об освобождении украинских моряков и военных кораблей с российской стороны были озвучены аргументы, которые "только подтвердили нашу стартовую позицию, что речь идет именно о применении Конвенции ООН по морскому праву, которая гарантирует иммунитет нашим военным кораблям и членам их экипажей".

"Обмен мнениями подтвердил наличие между сторонами правового спора по применению международного морского права. Этот факт является краеугольным элементом для судебного рассмотрения этого спора", - подчеркнула Е.Зеркаль.

Замглавы МИД Украины также поделилась наблюдением относительно "кардинального изменения тона разговора" – перехода "от хамства и грубого пренебрежения к цивилизованному языку, присущему дипломатии".

"Неизвестно это изменение российской тактики или простое желание затянуть процесс консультаций. В любом случае это не повлияло на позиции сторон относительно наших моряков и кораблей", - написала Е.Зеркаль.

"Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от РФ в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге", - добавила она.