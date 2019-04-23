Экс-глава Харьковской налоговой администрации отвергает связь своего иска по отмене конкурсов на глав ГТС и ГНС с Насировым

Экс-глава Государственной налоговой администрации в Харьковской области Станислав Денисюк опровергает связь своего судебного иска в Окружной административный суд Киева относительно отмены текущих и проведения повторных конкурсов на должности глав Государственной налоговой и Гостаможенной служб с бывшим руководителем Государственной фискальной службы Романом Насировым.

"Я не являюсь ни представителем, ни уполномоченным лицом Романа Насирова, поэтому не имею полномочий обращаться в любые органы для защиты нарушенных, неопределенных или обжалованных прав последнего. Мной, как гражданином Украины, в Окружной административный суд города Киева действительно было подано исковое заявление с единой целью – повторного прозрачного и законного проведения конкурса на объявленные должности без заведомо известных победителей", – сказал С.Денисюк.

Ранее в Министерстве финансов высказывали опасения, что конкурс на главу Государственной налоговой службы может быть заблокирован, поскольку в Окружной админсуд Киева поданы заявления об обеспечении иска относительно остановки конкурса. Минфин называл Р.Насирова инициатором такого крупного наступления.

Однако заключительный этап конкурса на главу ГНС состоялся во вторник. По его итогам Комиссия по вопросам высшего корупса госслужбы рекомендовала Кабмину назначить главой этого ведомства заместителя министра финансов Сергея Верланова.