МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

Министерство внутренних дел Украины вернуло Франции изъятую полицейскими в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира картину художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенную в 2018 году из музея в г.Нанси (Франция).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе брифинга во вторник в Киеве была представлена работа французского художника, оцениваемая в 1,5 млн евро.

"Сегодня мы имеем честь презентовать результаты нашей операции", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на брифинге во вторник.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал, что 24 мая 2018 года картина была похищена из французского музея. "Полиция Франции и Евросоюза занимались расследованием, подключилась и полиция Украины", - сказал он.

При этом С.Князев подчеркнул, что похищенная картина оказалась у человека, задержанного в Киеве по подозрению в причастности к убийству ювелира. "Правонарушители, совершившие это, арестованы", - добавил он.

По словам главы Нацполиции, в эту преступную группу входят граждане Украины. В настоящее время, как отметил С.Князев, украинские правоохранители работают с авторскими коллегами, поскольку есть основания считать, что именно эта группа злоумышленников может быть причастна к похищению работы Ренуара в Вене (Австрия).

В ходе обысков у злоумышленников было изъято ещё шесть полотен известных художников.

На брифинге также продемонстрировали оперативное видео, на котором задержанный признается, что в его квартире хранится этот шедевр, так как хотел, чтобы полотно не потерялось, а было возвращено Франции. Также он иронично заметил, что "украл полотно, потому что плохая охрана", и укорил в этом французов.

В свою очередь посол Франции в Украине Изабель Дюмон поблагодарила МВД Украины на успешную операцию и возвращение полотна великого художника французской стороне.

"Мы находимся в скорби после трагедии Нотр-Дам... То, что эту картину нашли – для нас как бальзам на рану", - сказала посол.