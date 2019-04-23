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17:27 23.04.2019

Следствие в РФ разрешило звонок домой части украинских военнопленных моряков, а также назначило ещё одну экспертизу

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Следствие в РФ разрешило звонок домой части украинских военнопленных моряков, а также назначило ещё одну экспертизу

В России следствие дало разрешение на осуществление телефонного звонка родным части украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, а также назначило ещё одну экспертизу, сообщил координатор команды защиты моряков, адвокат Николай Полозов.

"На протяжении почти 5 месяцев следствие не давало разрешения военнопленным на осуществление свиданий с родными, а также разрешений на телефонные переговоры… Сегодня стало известно, что в отношении части военнопленных следствием принято решение разрешить осуществление телефонного звонка домой", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

"Мы рассчитываем, что следствие примет такое решение в отношении каждого из 24 военнопленных украинских моряков, и они смогут хотя бы по телефону услышать голоса своих родных и близких", - добавил он.

В то же время адвокат рассказал, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. "Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК "Бердянск" и "Никополь", - отметил Н.Полозов.

"Также следствие назначило ещё одну экспертизу – ситуационную и предъявляет для ознакомления постановление о ее назначении. Следственные действия будут производиться до конца апреля, а также между майскими праздниками", - проинформировал адвокат.

Теги: #полозов #россия #украина #моряки #азовское_море #военнопленные
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