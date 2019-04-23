Полиция Киева отбила попытку рейдерского захвата спорткомплекса "Восход"

Правоохранители Киева во вторник вмешались в конфликтную ситуацию, которая сложилась вокруг спортивного комплекса, расположенного на улице Бориспольской в Дарницком районе, на почве имущественного спора между владельцами данного заведения, предотвратив захват рейдерский спортклуба.

"Группа неизвестных лиц принесла к центральному входу заведения автомобильные шины и начала устанавливать палатки. Получив эту информацию, по адресу расположения комплекса сразу выехали экипажи патрульных, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и полк полиции особого назначения", - сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

На месте правоохранители установили, что данный конфликт возник между владельцами помещения.

"Когда отдельные активисты увидели, что внутри спортклуба неизвестные обустраивают баррикады, они применили газ, а затем подожгли шины. После этого участники акции организовали импровизированный митинг, где выступили тренеры и родители детей, которые рассказали о деятельности клуба и незаконность действий лиц, находящихся внутри", - рассказали в полиции.

Для урегулирования конфликта правоохранители вывели из помещения комплекса 62 человека, которых доставили в районное управление полиции для выяснения их личных данных и всех обстоятельств инцидента.

Следователи Дарницкого управления полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве начали уголовное производство по ст. 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины.

В пресс-службе главке информируют, что в настоящее время ситуация спокойная и контролируемая. Правоохранители продолжают нести службу вокруг сооружения с целью недопущения нарушений общественного порядка.

"Правоохранители вновь предупреждают о недопустимости силового решения спорных хозяйственных вопросов, поскольку они должны проходить исключительно в установленном законом порядке, а именно путем обращения в суд и на основании решения исполнительной службы. Мы продолжаем стоять на пути рейдерских захватов, а правонарушители будут отвечать за свои действия перед законом", - отметил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В сообщении главка не сообщается название спорткомплекса, вокруг которого произошел конфликт, однако согласно фотографиям с места событий, опубликованным в этом же сообщении, речь идет о спортклубе "Восход".