ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших на Шри-Ланке в минувшее пасхальное воскресенье, об этом во вторник сообщает The Guardian со ссылкой на связанное с боевиками информагентство Amaq.

"Исполнители атаки, которая была направлена против граждан ряда государств и христиан в Шри-Ланке два дня назад, были из ИГ", - говорится в сообщениях.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. По последним данным, погибли более 320 человек, почти 500 получили ранения. Теракты произошли в дорогих отелях Коломбо и его окрестностях, а также в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

Во вторник власти Шри-Ланки объявили, что пасхальные теракты стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в марте.