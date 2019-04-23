События

16:59 23.04.2019

ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

1 мин читать

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших на Шри-Ланке в минувшее пасхальное воскресенье, об этом во вторник сообщает The Guardian со ссылкой на связанное с боевиками информагентство Amaq.

"Исполнители атаки, которая была направлена против граждан ряда государств и христиан в Шри-Ланке два дня назад, были из ИГ", - говорится в сообщениях.

Серия взрывов произошла на Шри-Ланке в минувшее воскресенье. По последним данным, погибли более 320 человек, почти 500 получили ранения. Теракты произошли в дорогих отелях Коломбо и его окрестностях, а также в церквях в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Полиция Шри-Ланки задержала около 40 человек по подозрению в причастности к серии взрывов. Власти возложили ответственность за теракты на исламистскую группировку "Таухид джамаат".

Во вторник власти Шри-Ланки объявили, что пасхальные теракты стали ответом на атаки в мечетях Новой Зеландии, произошедшие в марте.

Теги: #теракт #шри_ланка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:10 23.04.2019
День траура по погибшим в результате серии терактов проходит на Шри-Ланке

День траура по погибшим в результате серии терактов проходит на Шри-Ланке

07:52 23.04.2019
Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

03:39 23.04.2019
Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

22:35 22.04.2019
Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

19:16 22.04.2019
Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

Граждане 15 стран погибли при взрывах на Шри-Ланке - СМИ

12:11 22.04.2019
Трое детей владельца Asos погибли в результате терактов на Шри-Ланке

Трое детей владельца Asos погибли в результате терактов на Шри-Ланке

02:10 21.04.2019
Полиция открыла производство из-за заявления о теракте на стадионе "Олимпийский"

Полиция открыла производство из-за заявления о теракте на стадионе "Олимпийский"

17:27 20.04.2019
В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

В теракте в Кабуле погибли 12 человек, шесть получили ранения – СМИ

11:16 22.03.2019
СБУ предупредила теракт в метро Харькова

СБУ предупредила теракт в метро Харькова

10:16 16.03.2019
Мужчина, расстрелявший мечеть в Новой Зеландии, заявил, что на него повлияли теракты в Европе

Мужчина, расстрелявший мечеть в Новой Зеландии, заявил, что на него повлияли теракты в Европе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Нардеп Савченко, находившаяся в СИЗО больше года, прибыла в Раду

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД Украины вернуло Франции картину французского художника стоимостью в 1,5 млн евро, похищенную из музея в Нанси в 2018 году

Следствие в РФ разрешило звонок домой части украинских военнопленных моряков, а также назначило ещё одну экспертизу

Полиция Киева отбила попытку рейдерского захвата спорткомплекса "Восход"

Более 50 человек могли погибнуть в Мьянме

В Украине более 354 тыс. выпускников школ желают пройти ВНО-2019

Информация о минировании аэропорта "Одесса" оказалась ложной

Адвокаты Ложкина заявляют о надуманности обвинений и незаконности вызова в Генпрокуратуру

Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

НАБУ: Решение по фигурирующим в журналистском расследовании сотрудникам примет дисциплинарная комиссия, внутреннее расследование завершено

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА