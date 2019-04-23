События

16:53 23.04.2019

Более 50 человек могли погибнуть в Мьянме

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Обрушение нефритодобывающей шахты на севере Мьянмы могло привести к гибели более 50 человек, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, из-под завалов извлекли тела трех человек, еще 51 считается пропавшим без вести. Они находятся на глубине примерно 30 метров.

В настоящее время на месте проводится спасательная операция.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе городе Факант в штате Качин. Также под завалами глины оказалось горнодобывающее оборудование.

Теги: #мьянма #обвал #катастрофа
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