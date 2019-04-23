Более 50 человек могли погибнуть в Мьянме

Обрушение нефритодобывающей шахты на севере Мьянмы могло привести к гибели более 50 человек, сообщает во вторник Associated Press со ссылкой на местные власти.

По их данным, из-под завалов извлекли тела трех человек, еще 51 считается пропавшим без вести. Они находятся на глубине примерно 30 метров.

В настоящее время на месте проводится спасательная операция.

Инцидент произошел в ночь на вторник в районе городе Факант в штате Качин. Также под завалами глины оказалось горнодобывающее оборудование.