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15:26 23.04.2019

Адвокаты Ложкина заявляют о надуманности обвинений и незаконности вызова в Генпрокуратуру

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Адвокаты Ложкина заявляют о надуманности обвинений и незаконности вызова в Генпрокуратуру

Адвокаты экс-главы Администрации президента Бориса Ложкина называют необоснованным появление имени их клиента в материалах расследований Генеральной прокуратуры, обвинения считают надуманными, а вызов в генпрокуратуру незаконным.

"Появление имени Бориса Ложкина в материалах расследований Генеральной прокуратуры и публичное объявление о подозрении ему сотрудником ГПУ, очевидно, были задуманы как поводы для медиаскандалов, и являются совершенно необоснованными", - говорится в заявлении адвокатов Б.Ложкина, текст которого обнародовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Б.Ложкина Мария Попова.

Адвокаты недоумевают по поводу публикации повесток в интернете и "уведомления о подозрении", считая невозможным такой формат в цивилизованной стране.

"Мы убеждены, что налицо - особенный, избирательный подход к делу", - говорится в заявлении.

"Закон не предусматривает вызов посредством публикации на сайте ГПУ. Мы убеждены, что целью публикации повестки в нарушение всех мыслимых процессуальных норм было очередное вынесение темы в публичную плоскость, привлечение внимания СМИ для решения политических задач", - отмечают адвокаты.

По информации защитников, за последние несколько недель они подали в Генпрокуратуру более 10 адвокатских запросов, ходатайств и жалоб, рассчитывая на ответ о статусе своего клиента в деле, а также обо всех вызовах Б.Ложкина в Генпрокуратуру для участия в процессуальных действиях. "Следователи ГПУ располагали всеми возможностями для прямого общения как с нами, так и с клиентом. Однако все наши обращения были проигнорированы, ответов хоть как-то проясняющих ситуацию мы так и не получили", - подчеркивается в заявлении адвокатов.

Защита Б.Ложкина также заявляет, что действия прокуроров и следователей не вызывают у них доверия. "Мы наблюдаем полную дискредитацию следственной группы, поскольку ни одно (подчеркиваем - ни одно) из действий не было осуществлено без грубых нарушений закона, а муссируемые в прессе обвинения абсолютно беспочвенны. Надуманность обвинений в отношении нашего клиента будет, безусловно, доказана, а всем зафиксированным нами многочисленным нарушениям будет дана оценка в установленном законом порядке", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура Украины вызывает повестками экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, действующего замглавы АП Алексея Филатова, экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-министра экологии и природных ресурсов, собственника частной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского и бизнесмена Константина Стеценко для вручения уведомлений о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Теги: #украина #ложкин #генпрокуратура
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