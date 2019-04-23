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15:08 23.04.2019

Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

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Экс-глава Госслужбы по делам ветеранов и участников АТО подозревается в служебной халатности, которая привела к хищению 22 млн грн

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Киев уведомили о подозрении бывшего главу Государственной службы Украины по делам ветеранов и участников антитеррористической операции в служебной халатности, которая привела к хищению бюджетных средств в сумме более 22 млн грн.

Как сообщает во вторник пресс-служба ГБР, подозрение объявлено по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи ГБР установили, что в 2015 году Госслужба по делам ветеранов и участников АТО заключила договоры с субъектами хозяйственной деятельности о финансировании за бюджетные средства мероприятий по психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Руководители этих субъектов хозяйствования с целью присвоения бюджетных средств предоставили заведомо неправомерные сведения в актах приема-передачи оказанных по договорам услуг. В частности, были указаны недостоверные данные относительно количества участников АТО, которым якобы предоставлялись услуги по психологической реабилитации, а также по объему таких услуг.

"По данным следствия, бывший глава Государственной службы Украины по делам ветеранов и участников антитеррористической операции, проявив служебную халатность, не осуществил никаких надлежащих мер для проверки достоверности сведений, указанных в актах приема-передачи оказанных услуг, и утвердил их. … Тем самым он фактически способствовал возможности присвоения бюджетных средств в сумме более 22 млн грн, выделенных для реализации бюджетной программы по реабилитации военных", - подчеркивается в сообщении ГБР.

В настоящее время следователи теруправления ГБР в Киеве совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят санкционированные обыски по местам проживания лиц, причастность которых к указанным правонарушениям проверяется.

В сообщении пресс-службы ГБР не указана фамилия экс-главы Госслужбы Украины по делам ветеранов и участников АТО.

Как известно, с 10 сентября 2014 года по 21 июня 2017 года эту должность занимал Артур Деревянко.

Теги: #гбр #госслужба #ветераны #украина #учасники_ато
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