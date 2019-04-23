Конфедерация строителей Украины ожидает от нового президента реформы ГАСИ и внедрения BIM-технологий

Конфедерация строителей Украины (КСУ) назвала ключевые вопросы в строительной сфере, решение которых ожидается от нового президента, в частности реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) и внедрение BIM-технологий.

"Кардинальное реформирование Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, разделение предоставления административной услуги и контролирующей функции в соответствии с действующим законодательством Украины. Функционал ГАСИ должен быть диджитализирован и публичен. Получение разрешительной документации на строительство должно происходить согласно детально прописанным технологичным картам в указанный законодательством срок", – говорится в сообщении КСУ.

Кроме того, в Конфедерации ожидают повышения контроля за качеством проектов и стройработ, а также введения профессиональной ответственности экспертов, оценивающих проекты и персональной ответственности инспекторов ГАСИ. Повышение роли самоуправляющихся организаций по лицензированию, рыночного надзора, сертификации квалифицированных специалистов на всех этапах создания объектов строительства также относится к принципиальным вопросам реформирования сферы.

КСУ также подчеркивает серьезность вопроса ведения сбалансированной экспортно-импортной политики в отношении стройматериалов и технологий.

В то же время в Конфедерации отмечают необходимость реанимации государственной ипотеки и программ господдержки для приобретения жилья. Помимо этого, важными остаются стимулирование реализации крупных строительных проектов, а также создание промышленных предприятий в составе индустриальных парков или отдельных производств.

Конфедерация также выделила BIM-технологии как немаловажное направление развития стройсферы, поскольку их внедрение позволит экономить более 15% средств и сократить сроки реализации проектов.

"Метод строительно-информационного моделирования должен стать обязательным для проектов, финансируемых за средства государственных и местных бюджетов, и международной помощи", – подчеркивают в КСУ.