ГБР проводит обыск в НАБУ в рамках дела о махинациях в оборонной сфере

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыск в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) на основании решения суда в рамках расследования дела о махинациях в оборонной сфере.

В определении Печерского районного суда, размещённом в Едином реестре судебных решений, значится, что ходатайство следователя ГБР о временно доступе к вещам и документам управления внутреннего контроля НАБУ удовлетворено.

Обыск проводится в рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 368 и части 2 статьи 364 (непроведение следственных мероприятий после получения материалов от Главной военной прокуратуры по махинациям в оборонной сфере).

"Предоставить следователям первого следственного отдела второго управления организации досудебных расследований центрального аппарата ГБР... разрешение на временный доступ к вещам и документам, а именно к оригиналам материалов уголовного производства.., которые могут содержать охраняемую законом тайну", - говорится в определении суда.

Как сообщалось, 25 февраля-11марта проект 24 телеканала "Наши гроши" обнародовал в рамках четырехсерийного сериала информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-прокладки.