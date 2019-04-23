С полуночи боевики дважды нарушили перемирие

Незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины во вторник с начала суток по состоянию на 12.00, украинские военнослужащие в результате обстрелов не пострадали.

"По состоянию на 12.00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы пока что две вражеские вооруженные провокации… Потери в рядах украинских защитников от начала этих суток не зафиксированы", - говорится в сводке, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, во время одной из провокаций боевики применили 120-мм миномет на подступах к с.Гнутово Мариупольского горсовета Донецкой области. Обстрел начался полпервого ночи и длился около 40 минут. В ходе обстрела боевики израсходовали три мины калибра 120 мм, вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Во второй раз с начала суток противник нарушил режим перемирия о 11.00 в районе с.Пески, которое обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра", - рассказали в Минобороны.