События

12:23 23.04.2019

Главный раввин Украины и Киева пожелал Зеленскому сделать Украину успешной и процветающей

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Главный раввин Украины и Киева пожелал Зеленскому сделать Украину успешной и процветающей

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Сегодня в Ваших руках оказались все возможности для того, чтобы вывести Украину из сложного положения и поднять ее до уровня лидирующих стран мира", - говорится в поздравлении раввина на его странице в Фейсбуке.

Он пожелал В.Зеленскому идти по "пути честности и правды, чтобы сделать Украину успешной и процветающей".

Главный раввин Украины и Киева также заверил, что еврейская община готова сделать все возможное для помощи новоизбранному президенту на этом пути.

Теги: #еврейская_община #моше_реувен_асман #зеленский #евреи #украина
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