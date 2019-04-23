События

11:55 23.04.2019

На Харьковщине локомотив сбил пенсионера

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На Харьковщине локомотив сбил пенсионера

Полиция устанавливает обстоятельства гибели пожилого мужчины, которого сбил локомотив электропоезда неподалеку от железнодорожной станции Подлиман в Харьковской области.

"По словам машиниста, он заметил мужчину с велосипедом, который переходил через рельсы, после чего немедленно начал подавать звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось... От полученных травм 66-летний житель села Подлиман погиб на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации отмечается, что мужчина переходил через рельсы в неустановленном месте.

Движение поездов не приостанавливалось.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пенсионеры #полиция #харьковская_область #украина #локомотив #жертва #смерть
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