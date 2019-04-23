Конкурс на должность главы Налоговой службы начался невзирая на судебные иски

Собеседование кандидатов на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС) как третий этап конкурса стартовало во вторник в Национальном агентстве по вопросам государственной службы, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

В ходе третьего этапа кандидаты должны представить свое видение стратегии развития службы, после чего последуют вопросы экспертов.

В то же время, конкурс на должность главы Государственной таможенной службы временно приостановлен по решению Окружного административного суда Киева. Кабинет министров 22 апреля передал ходатайство, которое должно разблокировать процесс отбора.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" заместитель министра финансов Сергей Верланов, рассмотрение ходатайства может занять до пяти дней, апелляция - несколько недель.

Ранее сообщалось о двух исках, которые могут приостановить также конкурс на должность главы ГНС.

"Нам неизвестно, были ли рассмотрены заявления по обеспечению этих исков. Заявления об обеспечении исков рассматриваются без вызова сторон и в любое время. Поэтому теоретически они могут быть рассмотрены сейчас или вечером", - сказал С.Верланов.