События

10:33 23.04.2019

Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

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Суд отказал САП во временном отстранении главы "Спецтехноэкспорта"

Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о временном отстранении от должности главы "Спецтехноэкспорта" (СТЭ) Владислава Бельбаса в связи с предъявленным антикоррупционными органами в марте менеджерам СТЭ обвинением в растрате 55,5 млн грн госсредств в ходе реализации контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в пресс-службе "Спецтехноэкспорта", соответствующее решение принято Соломенским районным судом 18 апреля.

Как уточнили в пресс-службе, сторона обвинения просила суд отстранить главу СТЭ от должности в интересах проводимого досудебного расследования сроком на 2 мес.

Как сообщалось, в начале марта В.Бельбас, экс-директор СТЭ Павел Барбул и еще несколько экс- сотрудников компании были арестованы детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и САП по подозрению растрате 55,5 млн грн госсредств в ходе реализации контракта на модернизацию Ан-32 индийских ВВС. Через несколько дней решением Соломенского райсуда В.Бельбас был освобожден под залог в размере 7 млн грн, а П.Барбул – под залог в размере 1,9 млн грн.

Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, "досудебным расследованием установлено, что экс-директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором компании организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица". По информации СМИ, менеджерам СТЭ инкриминировали сотрудничество с компаниями-посредниками, имеющими признаки фиктивности.

Тогда же в марте пресс-служба входящего в "Укроборонпром" ГП "Завод 410 ГА" распространила официальное заявление с просьбой к правоохранительным госорганы и СМИ воздержаться от распространения "какой-либо неподтвержденной" и манипулятивной информации вокруг реализуемого предприятием совместно со СТЭ масштабного контракта в сфере ВТС с Индией на модернизацию Ан-32 индийских ВВС и не ставить под угрозу срыва перспективное сотрудничество в сфере ВТС между Украиной и Индией.

Возглавляющий с июня 2018 года "Спецтехноэкспорт", В.Бельбас, по данным из открытых источников, до этого назначения занимал должность директора ООО "Дозор-Авто" (ранее - "Богдан-Восток-Авто").

ГП "ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров. По решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром". По данным компании, на сегодняшний день общий объем портфеля заказов "Спецтехноэкспорта" оценивается в около $500 млн, компания реализует ВТС с заказчиками более чем из 30 стран. По итогам работы на внешних рынках вооружений в 2018 году, по данным компании, "Спецтехноэкспорт" заключил новые контракты в сфере ВТС на сумму порядка $300 млн.

С учетом введенных США и ЕС санкций в отношении РФ и покупателей российских вооружений, в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая индийский оборонный рынок.

Теги: #втс #украина #спецтехноэкспорт #сап #суд #индия
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