В Украине будет пять выходных дней подряд

Пять выходных дней подряд ожидаются в Украине в ближайшее время - с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая, в связи с празднованием Пасхи и Дня труда.

Об этом говорится в распоряжении правительства №7, принятом еще 10 января сего года.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. Вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине празднуется День труда.

В мае, кроме 1 числа, будет еще один выходной день – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который отмечается 9 мая и в этом году приходится на четверг. Дополнительные выходные дни или переносы рабочих дней, связанные с этим праздником, не запланированы.