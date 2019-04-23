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09:45 23.04.2019

Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

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Продажи йогуртов в США падают на фоне роста разнообразия на прилавках

Бум продаж йогуртов в США сошел на нет, несмотря на резкое увеличение ассортимента, пишет The Wall Street Journal.

В американских супермаркетах на полках в среднем присутствует около 306 различных сортов йогурта, по информации маркетингового агентства Acosta. Это на 4% больше, чем в 2015 году.

Между тем общий объем продаж йогуртов в Штатах снизился на 6% за 12 месяцев по февраль 2019 года, свидетельствуют данные Nielsen. В том числе продажи греческого йогурта, появление которого в значительной мере содействовало росту продаж этого продукта, упали на 11%.

По словам директора по маркетингу компании Chobani Питера Макгиннеса, производители йогуртов выпустили слишком много новых вкусов и видов, тем самым собственноручно подорвав рынок.

С ним согласен гендиректор General Mills Джефф Харменинг. Его компания планирует избавиться от наименее перспективных активов, и именно йогуртовые бренды являются первыми в очереди на продажу, заявил он.

В то же время некоторые сорта йогуртов получают все более широкое распространение. В их числе более жирный исландский йогурт, известный как "скир" - по данным Nielsen, продажи такого йогурта выросли на 23% в прошлом году.

Также высок спрос на различные варианты йогуртов на основе кокосового, миндального или другого растительного молока. Они содержат меньше сахара, а именно этот фактор, по мнению аналитиков и руководителей компаний, заставляет потребителей отказываться от традиционных йогуртов.

Теги: #сша #йогурт #продажи
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