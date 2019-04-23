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09:29 23.04.2019

Гендерная разница в зарплатах в Великобритании выросла в 2019 году

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Гендерная разница в зарплатах в Великобритании выросла в 2019 году

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин в Великобритании в текущем году только вырос по сравнению с прошлым годом, несмотря на меры властей страны по повышению прозрачности информации в этой сфере, пишет газета Financial Times.

Как показали данные, полученные от 10,4 тыс. работодателей, средняя разница в оплате труда мужчин и женщин в 2019 году составила 11,9% по сравнению с 11,8% годом ранее.

Требования, которые обязывают работодателей отчитываться о зарплатах мужчин и женщин, впервые были упомянуты в 2010 году и вступили в силу в 2017 году. Исходя из них, все британские работодатели со штатом из 250 и более сотрудников должны публиковать размер зарплаты, бонусов и другие данные на соответствующем правительственном сайте.

Власти надеялись, что подобная прозрачность заставит работодателей принять оперативные меры для сокращения гендерной разницы в оплате труда.

Однако данные указали на сохранение разрыва во всех 20 секторах экономики, при этом ни в одном из них женщинам не платят больше, чем мужчинам. Из общего числа работодателей, отчитавшихся в прошлом и текущем году, 48% сократили разницу в оплате труда, в то время как 44% увеличили ее в среднем на 3 процентных пункта. 8% организаций сообщили, что показатель не изменился, при этом 476 утверждают, что их сотрудницы получают столько же, сколько и сотрудники.

Разница в показателях некоторых работодателей существенно изменилась в период с 2018 по 2019 год. Об одном из самых существенных улучшений отчитался банк Monzo, который сократил разрыв с 48% до 14%. По данным банка, число его сотрудников увеличилось более чем втрое за отчетный период - с 90 до более чем 300, при этом некоторые женщины, присоединившиеся к штату, пришли на высокие должности, тогда как ряд других получили повышение.

Компании, которые увеличили разрыв в оплате труда мужчин и женщин, сослались на изменения в кадровой политике и назначение большего числа мужчин на более высокооплачиваемые должности. Юридическая компания Ashfords, в которой разница в зарплатах женщин и мужчин выросла с 15,8% до 39,4%, сообщила, что такая динамика связана с приходом большого количества женщин на начальные позиции, что нивелировало эффект от назначения женщин на более высокие должности.

"Поскольку мы видим, что женщины, пришедшие на низкие должности, растут внутри компании, мы рассчитываем на существенное сокращение этой разницы", - сказал глава Ashfords Гэрри Макей.

Данные показали, что ситуация с оплатой труда женщин в государственном секторе выглядит хуже, чем в частном: разница в оплате труда в государственном секторе выросла с 16% в 2018 году до 16,7% в 2019 году. Разрыв в размере зарплат мужчин и женщин в частном секторе остался на уровне 11%.

Преподаватель трудовых отношений Лондонского университета королевы Марии Джералдин Хили считает, что "изменения маловероятны без внешнего давления". По ее словам, в конечном счете именно государство должно принять решение о наложении финансовых санкций на организации, которые не сокращают разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

Министр по делам женщин Виктория Аткинс заявила, выступая в апреле в британском парламенте, что, хотя разница в зарплате мужчин и женщин в большинстве компаний не была "существенно сокращена" в текущем году, "прогресс наблюдается". "Отчетность - это только начало", - отметила В.Аткинс, добавив, что осуществление подобных структурных изменений "не может быть сделано в одночасье".

Теги: #великобритания #зарплата #гендерная_дискриминация
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