Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи – СМИ

Ливийская народная армия под командованием Халифы Хафтара начала в понедельник вторую фазу наступления на юге Триполи, сообщает агентство ЭФЭ.

Наиболее активные боевые действия с применением артиллерии в понедельник наблюдались в пригороде Айн-Зара, расположенном всего в 20 км от центра ливийской столицы.

Стороны конфликта пока не сообщают ни о потерях во время этих боев, ни о том, удалось ли какой-либо из сторон добиться существенных успехов, отмечает агентство.

4 апреля Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим. Бои велись в пригородах ливийской столицы.

Если Х.Хафтару удастся захватить Триполи, то его армия получит почти полный контроль над Ливией, отмечает ЭФЭ. По данным ООН, в результате столкновений между армией Х.Хафтара и сформированным при поддержке ООН правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа погибли 246 человек, 1228 человек пострадали.