События

08:11 23.04.2019

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

1 мин читать
В Ивано-Франковской и Закарпатской областях сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

 Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"По данным Укргидрометцентра, в связи с оттепелью, 23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

Теги: #карпаты #снег #украина #лавина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:18 23.04.2019
Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

06:55 23.04.2019
С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

С 27 апреля киевские фонтаны возобновят работу после зимы - КГГА

05:58 23.04.2019
На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

На Киевщине нацгвардеец во время драки нанес мужчине смертельные ножевые ранения - ГБР

05:04 23.04.2019
Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

Прокуратура Харьковской области требует существенно увеличить суммы залога для членов группы, занимавшейся "закладками" метадона

03:35 23.04.2019
Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

Захват судов в составе абордажных групп отрабатывают бойцы морского спецназа ССО ВСУ

02:28 23.04.2019
Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

Двое рецидивистов, ограбивших ритуальную фирму в Богодухове, получили по 6,5 лет тюрьмы – прокуратура

01:10 23.04.2019
В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

В суд направлено обвинение против охранника железной дороги за присвоение 7 тысяч литров бензина – прокуратура

00:19 23.04.2019
Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

Закон о переименовании УПЦ (МП) продолжает действовать, несмотря на решение окружного админсуда Киева - Парубий

23:46 22.04.2019
Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

23:08 22.04.2019
Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Гройсман о запрете РФ экспорта нефти в Украину: Мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики НВФ 14 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб и трое получили ранения - штаб ООС

Гройсман заявляет, что пойдет на выборы в Раду с новой политической силой

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

Глава Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке – СМИ

У АП в центре Киева проходит акция благодарности за проведенные Порошенко реформы на посту президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи – СМИ

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

Спецслужбы Индии и США предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Госдеп США пообещал Зеленскому поддержку в проведении реформ в Украине

Крымские татары будут находиться в "конструктивной оппозиции" к президенту - Джемилев

Трамп выразил соболезнования руководству Шри-Ланки в связи с терактами

Грицак обсудил с канадскими наблюдателями за президентскими выборами сотрудничество в противодействии угрозе вмешательства со стороны РФ

Трамп заявляет, что ему не за что объявлять импичмент

Акция благодарности президенту Порошенко возле АП в Киеве завершилась

Патриарх Филарет: первоочередной задачей президента В.Зеленского должна стать консолидация всех проукраинских сил во имя лучшего будущего Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА